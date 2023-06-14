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НовостиПроисшествия14 июня 2023 14:24

В Туле крановщица случайно убила рабочего на стройке: уголовное дело направлено в суд

Инцидент произошел 31 марта 2023 года
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле крановщица случайно убила рабочего на стройке: уголовное дело направлено в суд

В Туле крановщица случайно убила рабочего на стройке: уголовное дело направлено в суд

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пожилая женщина, проживающая в Киреевском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 31 марта 2023 года 65-летняя обвиняемая управляла башенным краном на объекте строительства жилого комплекса «Айсберг». Она совершила совершила маневр, не убедившись в его безопасности. В результате поддон с кирпичами упал с выносной площадки 5-го этажа на 33-летнего рабочего. Пострадавший кончался в больнице от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.