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НовостиОбщество14 июня 2023 13:41

В Тульской области подрядчик нарушил срок выполнения госконтракта по расчистке реки Шифоронь

Директора коммерческой организации привлекли к административной ответственности
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области подрядчик нарушил срок выполнения госконтракта по расчистке реки Шифоронь

В Тульской области подрядчик нарушил срок выполнения госконтракта по расчистке реки Шифоронь

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере реализации национального проекта «Экология» на территории Тульской области.

Установлено, министерством природных ресурсов и экологии Тульской области заключило госконтракт с ООО «Габион» на оказание услуг по расчистке участков реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах. Однако подрядчик не исполнил обязательства по контракту, нарушив срок его исполнения.

В связи с этим директора коммерческой организации привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 246 тыс. рублей.

В данный момент работы по контракту полностью исполнены.