В Тульской области подрядчик нарушил срок выполнения госконтракта по расчистке реки Шифоронь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере реализации национального проекта «Экология» на территории Тульской области.

Установлено, министерством природных ресурсов и экологии Тульской области заключило госконтракт с ООО «Габион» на оказание услуг по расчистке участков реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах. Однако подрядчик не исполнил обязательства по контракту, нарушив срок его исполнения.

В связи с этим директора коммерческой организации привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 246 тыс. рублей.

В данный момент работы по контракту полностью исполнены.