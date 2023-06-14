15 июня несколько жителей Советского и Центрального округов Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 9:30 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №99, 99а и 70 по улице Тимирязева, №56, 87/7, 87/8 по проспекту Ленина, №99, 101 и 103 по улице Ф. Энгельса и №10 по улице Первомайская.

Сами аварийно-восстановительные работы пройдут по адресам: проспект Ленина, дом №56; улица Тимирязева, дом №99а.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.