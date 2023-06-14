Главный тренер тульского «Арсенала» Сторожук заявил о том, что у большинства игроков закончились контракты Фото: материалы пресс-служб

По словам наставника туляков, «сейчас в команде «Арсенала» осталось всего 5 игроков. У остальных 95% футболистов закончились контракты». Вместе с тем, как считает Сторожук, результаты окончания сезона могли бы быть лучше при финансовой стабильности в клубе. При этом игроки полностью отдавались процессу.

«Я им всем благодарен за профессионализм. Парни выходили и на голом энтузиазме боролись за очки. Но в подсознании же у них все равно сидели всякие тревожные мысли», - цитирует тренера «Спорт-экспресс».

Пока долги по зарплате перед тренером и игроками остались те же, им не заплатили за четыре месяца.