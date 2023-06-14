Бывший сотрудник полиции из Новомосковска обвиняется в получении взятки и превышение должностных полномочий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший сотрудник полиции из Новомосковска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение в пользу взяткодателя незаконных действий, в особо крупном размере).

Установлено, что 29-летний старший оперуполномоченный ОМВД России с 29 января по 24 февраля 2022 года с целью непривлечения к уголовной ответственности подозреваемого в совершении мошенничества, внёс заведомо ложные сведения в материалы доследственной проверки. За это он потребовал переоформить квартиру последнего на свою супругу.

Так, была оформлена расписка, согласно которой супруга полицейского якобы передала фигуранту доследственной проверки 1 млн рублей за квартиру, а после обвиняемый потребовал переоформить вторую долю. Однако мужчина обратился в правоохранительные органы.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.