Прокуратура помогла водоснабжение в деревне Каменского района Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Каменского района на основании обращения жителя деревни Ереминка о бездействии администрации провела проверку и установила, что администрация муниципального образования Каменский район не приняла меры к ремонту автоматического механизма водонапорной башни, осуществляющей закачку воды для нужд жителей Ереминки. В результате заявитель на протяжении 4 дней не мог пользоваться водопроводом.

По требованию прокуратуры местная администрация оперативно водоснабжение домовладения восстановила. Отвественное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.