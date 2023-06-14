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НовостиОбщество14 июня 2023 12:37

Прокуратура помогла водоснабжение в деревне Каменского района Тульской области

Работник администрации привлечен к ответственности
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура помогла водоснабжение в деревне Каменского района Тульской области

Прокуратура помогла водоснабжение в деревне Каменского района Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Каменского района на основании обращения жителя деревни Ереминка о бездействии администрации провела проверку и установила, что администрация муниципального образования Каменский район не приняла меры к ремонту автоматического механизма водонапорной башни, осуществляющей закачку воды для нужд жителей Ереминки. В результате заявитель на протяжении 4 дней не мог пользоваться водопроводом.

По требованию прокуратуры местная администрация оперативно водоснабжение домовладения восстановила. Отвественное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.