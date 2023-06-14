В Туле на Красноармейском проспекте приступили к обновлению газонов по новой технологии Фото: материалы пресс-служб

13 июня в Туле на Красноармейском проспекте стартовали работы по посеву газонной травы, площадь которой составляет 14,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Траву, как и на проспекте Ленина, сеют методом гидропосева с помощью специального прибора. В него заполняют состав из воды, удобрений, мульчирующего материала с природным красителем и семян. Первые всходы появляются на 5-7 сутки после гидропосева. В течение 2-3 недель всходит основная масса семян.

После работы по обновлению газонов проведут на улицах Октябрьской, Мосина и Советской. Общая площадь превысит тульских газонов, которые приведут в порядок в этом сезоне, составит более 36 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, на проспекте Ленина и Красноармейском проспекте производят плановую замену бордюрного камня. Запланировано установить около 350-400 бордюров, взамен разрушенных для предотвращения попадания грязи на тротуары.