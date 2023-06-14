Нетрезвый сельский поджигатель и вор будет обязан принудительно отработать два года в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В марте 2022 года житель села Алешня под Тулой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил дом его односельчанки по ул. Совхозная в сельском поселении Федоровское.

Убедившись, что его никто не видит, мужчина нашел на улице газету, подпалил ее зажигалкой, засунул в одну из щелей, после чего скрылся с места преступления. В результате огнем была полностью уничтожена терраса дома потерпевшей, стоимость восстановления которой была оценена в 200 с небольшим тысяч рублей. Однако пострадало и находившееся в ней имущество. Так что общая сумма ущерба составила уже 678,5 тысяч рублей.

Не остановившись на содеянном, мужчина позже, проломив стену террасы еще одного дома по ул. Центральная, проник в дом еще одной односелянки, откуда похитил спортивную сумку, дутые сапоги, колун, две пары мужских ботинок на общую сумму в 7700 рублей.

Как итог, Ленинский районный суд Тульской области по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года. Но поскольку подсудимый вину свою в совершении преступлений признал в полном объеме, срок заменили на 2 года принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Приговор в законную силу не вступил.