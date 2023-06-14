Пожилой житель Новомосковска, плеснувший горящую жидкость в сотрудников полиции, предстанет перед судом

Мужчина, проживающий в Новомосковске, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3, ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Напомним, утром 30 марта жители одного из домов на улице Генерала Белова были всполошены стрельбой. Неадекватный 61-летний мужчина начал угрожать окружающим. Прибывшим на место силовикам задерживаемый оказал вооруженное сопротивление, облил себя и сотрудников правоохранительных органов зажигательной смесью и пытался поджечь, однако его действия были пресечены с применением табельного оружия.

Инцидент спровоцировал ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за дискредитацию ВС РФ в соцсетях житель Новомосковска. Сначала он просто заработал «административку» на 30 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.