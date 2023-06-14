В Туле проходят трехдневные гастроли Белорусского музыкального театра Фото: материалы пресс-служб

13 июня, в Тульском академическом театре драмы стартовали гастроли Белорусского музыкального театра, единственный в республике работающего в жанре музыкальной комедии и мюзикла.

Гастроли в Туле начались с оперетты Ф. Лагара «Граф Люксембург» при участии заслуженного артиста Республики Татарстан Марата Башарова, а 14 июня зрителям представят премьеру музыкальной комедии «Игра любви» по пьесе П. Мариво, режиссером-постановщиком которой также является Башаров, а музыку и стихи написал Юлий Ким.

Гастроли завершатся концертной программой «То ли еще было…» с участием народного артиста Беларуси, композитора Эдуарда Ханка.

0+