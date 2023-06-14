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НовостиПроисшествия14 июня 2023 10:32

В 36 ДТП на минувшей неделе пострадали 49 жителей Тульской области

Такую статистику приводит региональная Госавтоинспекция
Игорь КОПЫТОВ
В 36 ДТП на минувшей неделе пострадали 49 жителей Тульской области

В 36 ДТП на минувшей неделе пострадали 49 жителей Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

С 5 по 11 июня в Тульской области произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 36 человек, среди них — двое погибли. При этом четверть ДТП (6) происходили с участием несовершеннолетних. Среди них погибших нет.

В целом зафиксировано 12 столкновений автотранспортных средств, 6 съездов с дороги и 3 наезда на препятствие. В 10 случаях случались наезды на пешеходов, а три ДТП оказались с участием велосипедистов.