На трассе в Заокском районе водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 2-ом километре автодороги «автоподъезд к населенному пункту Малахово» поздно вечером 13 июня произошло ДТП. Там примерно в 23:45 автомобиль Hyundai съехал в кювет.

По информации областной Госавтоинспекции, 65-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Sonata, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водителя транспортного средства госпитализировали в больницу с различными травмами.