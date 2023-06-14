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НовостиПроисшествия14 июня 2023 9:22

На трассе в Заокском районе водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет

Мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
На трассе в Заокском районе водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет

На трассе в Заокском районе водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет

Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 2-ом километре автодороги «автоподъезд к населенному пункту Малахово» поздно вечером 13 июня произошло ДТП. Там примерно в 23:45 автомобиль Hyundai съехал в кювет.

По информации областной Госавтоинспекции, 65-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Sonata, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водителя транспортного средства госпитализировали в больницу с различными травмами.