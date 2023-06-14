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НовостиПроисшествия14 июня 2023 9:00

В Белевском районе 19-летняя девушка потратила 47 тысяч рублей с найденной банковской карты

Злоумышленницу задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Белевском районе 19-летняя девушка потратила 47 тысяч рублей с найденной банковской карты

В Белевском районе 19-летняя девушка потратила 47 тысяч рублей с найденной банковской карты

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Белевском районе с заявлением обратился 41-летний житель деревни Сухочево. Он оставил банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее списали 47 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Ею оказалась 19-летняя девушка, которая оплатила покупки в магазинах найденной банковской картой, хотя понимала, что распоряжается чужими деньгами.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.