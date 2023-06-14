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НовостиПроисшествия14 июня 2023 8:38

В Узловой на улице Заводской автомобиль Mitsubishi сбил 70-летнюю женщину

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Узловой на улице Заводской автомобиль Mitsubishi сбил 70-летнюю женщину

В Узловой на улице Заводской автомобиль Mitsubishi сбил 70-летнюю женщину

Фото: материалы пресс-служб

В Узловой на улице Заводской днем 13 июня произошло ДТП. Там примерно в 13:15 автомобиль Mitsubishi сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 36-летняя женщину, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, сбил 70-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадавшую женщину-пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.