В Узловой на улице Заводской автомобиль Mitsubishi сбил 70-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В Узловой на улице Заводской днем 13 июня произошло ДТП. Там примерно в 13:15 автомобиль Mitsubishi сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 36-летняя женщину, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, сбил 70-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадавшую женщину-пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.