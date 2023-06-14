В Узловой на улице Заводской автомобиль Mitsubishi сбил 70-летнюю женщину
Фото: материалы пресс-служб
В Узловой на улице Заводской днем 13 июня произошло ДТП. Там примерно в 13:15 автомобиль Mitsubishi сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
- 36-летняя женщину, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, сбил 70-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, делится подробностями областная Госавтоинспекция.
В результате ДТП пострадавшую женщину-пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.