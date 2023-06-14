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НовостиОбщество14 июня 2023 8:17

Два дома построили для переселенцев из аварийного жилья в Новомосковске Тульской области

В них переедут 156 человек
Игорь КОПЫТОВ
Два дома построили для переселенцев из аварийного жилья в Новомосковске Тульской области

Два дома построили для переселенцев из аварийного жилья в Новомосковске Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске введены в эксплуатацию два многоквартирных дома на улице Рудничной, построенные для переселения людей из аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2017 года.

156 жителям передадут 66 квартир с чистовой отделкой. Еще 19 квартир будут переданы в состав специального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

На прилегающей территории проведено благоустройство, оборудованы детские площадки и места отдыха.