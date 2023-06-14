В Туле суд приговорил мобилизованного к пяти годам колонии за неявку к месту службы Фото: материалы пресс-служб

Гарнизонный военный суд в Туле признал местного жителя, который ранее был мобилизован, виновным за неявку на службу. В декабре прошлого года мужчина не явился в срок к месту прохождения военной службы - на полигон «Обуз Лесновский» в Брестской области Белоруссии. Вместо этого он отправился домой, в Тульскую область. В январе 2023 года его задержали сотрудники тульской военной комендатуры.

Туляку назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца).

На судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.