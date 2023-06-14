Тульский пряник подпал под процесс деколонизации на Украине Фото: Игорь КОПЫТОВ

Институт национальной памяти Украины (ИНП) выступил с инициативой по борьбе с «московским наследием» в стране. Предполагается штрафовать местных производителей напитков и продуктов питания с так называемыми «имперскими» названиями.

Под запрет подпадают десятки популярных и существующих десятки лет торговых марок: пиво «Жигулевское», коньяк «Потемкин», сыр «Российский», колбаса «Московская» и «Губернаторская», конфеты и шоколад «Медный всадник». В частности, в списке оказался и тульский пряник.

Владельцы торговых знаков и услуг обязаны убрать запрещенную символику по 27 октября. Разрешается ли при этом по-прежнему употреблять подобные продукты в пищу — не уточняется.