Водонапорные башни выставлены на аукцион должников в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

На ближайшие торги в Тульской области выставлено имущество должников на 58 миллионов 466 тысяч рублей и 8 миллионов 093 тысячи рублей. Аукционы пройдут 19 и 23 июня на торговой площадке в электронной форме.

Среди лотов – дебиторская задолженность, автомобили, квартиры, земельные участки, гараж с подвалом, нежилые здания, нежилое помещение, сооружение коммунального хозяйства, артскважины и водонапортные башни.