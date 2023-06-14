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НовостиОбщество14 июня 2023 7:11

Водонапорные башни выставлены на аукцион должников в Тульской области

Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов
Игорь КОПЫТОВ
Водонапорные башни выставлены на аукцион должников в Тульской области

Водонапорные башни выставлены на аукцион должников в Тульской области

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На ближайшие торги в Тульской области выставлено имущество должников на 58 миллионов 466 тысяч рублей и 8 миллионов 093 тысячи рублей. Аукционы пройдут 19 и 23 июня на торговой площадке в электронной форме.

Среди лотов – дебиторская задолженность, автомобили, квартиры, земельные участки, гараж с подвалом, нежилые здания, нежилое помещение, сооружение коммунального хозяйства, артскважины и водонапортные башни.