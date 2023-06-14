Личному составу тульского УМВД представили нового начальника Андрея Даценко Фото: материалы пресс-служб

13 июня в Туле замминистра МВД Владимир Кубышко представили личному составу нового начальника регионального министерства внутренних дел.

Полковник полиции Андрей Даценко поблагодарил руководство МВД России за доверие и заявил, что сделает все возможное для совершенствования работы полиции Тульской области и сохранения добрых традиций.

Новый глава регионального ведомства родился в 1975 году в Саратове, работал в экспертно-криминалистическом отделе в Московской области, был оперуполномоченным уголовного розыска. С 2002 по 2015 год занимал разные руководящие должности в Одинцовском и Красногорском отделениях.

За время служба был награжден медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» (3, 2 и 1 степеней) и нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».

Начиная с февраля, после ухода с поста руководителя тульского УМВД Сергея Галкина, врио начальника был Роман Корсаков.