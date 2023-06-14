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НовостиОбщество14 июня 2023 6:44

Личному составу тульского УМВД представили нового начальника Андрея Даценко

Полковник полиции был назначен на должность указом президента РФ
Игорь КОПЫТОВ
Личному составу тульского УМВД представили нового начальника Андрея Даценко

Личному составу тульского УМВД представили нового начальника Андрея Даценко

Фото: материалы пресс-служб

13 июня в Туле замминистра МВД Владимир Кубышко представили личному составу нового начальника регионального министерства внутренних дел.

Полковник полиции Андрей Даценко поблагодарил руководство МВД России за доверие и заявил, что сделает все возможное для совершенствования работы полиции Тульской области и сохранения добрых традиций.

Новый глава регионального ведомства родился в 1975 году в Саратове, работал в экспертно-криминалистическом отделе в Московской области, был оперуполномоченным уголовного розыска. С 2002 по 2015 год занимал разные руководящие должности в Одинцовском и Красногорском отделениях.

За время служба был награжден медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» (3, 2 и 1 степеней) и нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».

Начиная с февраля, после ухода с поста руководителя тульского УМВД Сергея Галкина, врио начальника был Роман Корсаков.