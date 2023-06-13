В результате столкновения двух легковушек в Щекино пострадали четыре человека Фото: материалы пресс-служб

В Щекино на улице Советской вечером 12 июня произошло ДТП. Там примерно 17:05 столкнулись «ВАЗ 21103» и Lada 111960. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 20-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada 111960, по предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21103», за рулем которого находился 32-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиль «ВАЗ» - 24-летний мужчина и 4-летний мальчик, а также 18-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada. Все участники происшествия были отпущены после оказания медицинской помощи.