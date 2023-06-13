В Веневском районе 41-летний мужчина на незарегистрированном автомобиле Audi сбил 10-летнюю велосипедистку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Веневском районе на улице Центральной деревни Теребуш вечером 10 июня произошло ДТП. Там примерно в 18:28 автомобиль Audi сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 41-летний мужчина, управляя незарегистрированным в установленном порядке автомобилем Audi 80, сбил 10-летнюю девочку на велосипеде, которая двигалась по краю проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.