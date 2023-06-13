Молодой водитель без прав на автомобиле «ВАЗ» сбил дорожный знак, съехал в кювет и врезался в дерево Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на 18-ом километре автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» утром 10 июня произошло ДТП. Там примерно в 11:00 автомобиль «ВАЗ» врезался в дорожный знак, после чего съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Не имеющий права управления транспортными средствами 27-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21083», осуществил съезд на левую по ходу движения обочину, затем совершил наезд на препятствие в виде дорожных знаков, после чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки, которого после оказания медицинской помощи отпустили домой, и 47-летняя женщина-пассажир, которую госпитализировали в больницу с различными травмами.