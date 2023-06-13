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НовостиПроисшествия13 июня 2023 13:43

Нетрезвый водитель не уступил дорогу даме и спровоцировал ДТП в Богородицке Тульской области

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался
Игорь КОПЫТОВ
Нетрезвый водитель не уступил дорогу даме и спровоцировал ДТП в Богородицке Тульской области

Нетрезвый водитель не уступил дорогу даме и спровоцировал ДТП в Богородицке Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

11 июня в 18:40 на пересечении улиц Коммунаров и Комсомольской города Богородицка 48-летний мужчина за рулем «Нива Шевроле» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущественного права в движении автомобилю «Хендай Солярис» под управлением 23-летней девушки.

В результате ДТП пострадала девушка-водитель, которая после оказания медицинской помощи на месте была отпущена.