В Суворове на улице Садовой автомобиль Mitsubishi сбил 10-летнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В Суворове на улице Садовой вечером 9 июня произошло ДТП. Там примерно в 17:45 автомобиль Mitsubishi сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, который осуществляя выезд с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении транспортному средству.

В результате ДТП несовершеннолетнему велосипедисту оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.