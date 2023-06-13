Почти 5 миллионов рублей штрафов за нарушение пожарной безопасности выписали в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

С начала пожароопасного периода 2023 года сотрудниками Главного управления МЧС России по Тульской области по фактам возгораний сухой травы и мусора составлено 623 административных протокола, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 2,5 млн. рублей.

В текущем году проведено 57 внеплановых проверок муниципальных образований с населенными пунктами, подверженными угрозе лесных и ландшафтных пожаров. К административной ответственности привлечено 56 виновных лиц, среди которых МО Приупское Киреевского района, МО Яснополянское, МО Крапивенское и МО Ломинцевское Щекинского района. Общая сумма штрафов составила 2,496 млн рублей.

Также были проведены проверки крупных организаций региона на соответствие требованиям пожарной безопасности, по результатам которых составлено 6 административных материалов на ООО «КФ Новомосковск», АО «АОМЗ», ООО «Тульская гармонь», ПАО «Завод «Тула», АО «ТПЗ», ООО «Донской» и 13 материалов в отношении должностных лиц.