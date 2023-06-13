45 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные и праздничный день Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу, выходные и праздничный день сотрудниками ГИБДД по Тульской области установлены 45 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом 16 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще 5 к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказались еще 1 нетрезвый водитель.

Кроме того, в отношении 3 человек за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.