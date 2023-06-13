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НовостиОбщество13 июня 2023 13:08

Прокуратура обнаружила несколько автомобильных дорог с разрушенным покрытием в Узловском районе

Главе администрации внесено представление
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура обнаружила несколько автомобильных дорог с разрушенным покрытием в Узловском районе

Прокуратура обнаружила несколько автомобильных дорог с разрушенным покрытием в Узловском районе

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку исполнения администрацией Узловского района законодательства, регламентирующего надлежащее содержания автомобильных дорог.

Установлено, что орган местного самоуправления не проводил комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния участков автомобильных дорог по улицам Пугачева, Горняцкая, Первомайская поселка Брусянский Узловского района. Это привело к разрушению дорожного покрытия проезжих частей.

В связи с этим главе администрации внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле Узловской межрайонной прокуратуры.