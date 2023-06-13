В тульском детском центре «Монтессори Плюс» нашли нарушения санитарных требований Фото: материалы пресс-служб

В детском центре «Монтессори Плюс», в котором на договорной основе оказываются услуги по организации присмотра и развития детей-дошкольников не соблюдались сроки перезарядки и замены огнетушителей, отсутствовали извещатели автоматической пожарной сигнализации, а также защитные колпаки рассеивателей на лампах.

Кроме этого, в нарушение санитарно-эпидемиологических требований у двух сотрудников центра отсутствуют медицинские книжки, у трех работников в медицинских книжках не было сведений о необходимых прививках.

Также не велся контроль за обеспечением воспитанников мебелью в соответствии с их ростом, в игровых и спальнях не контролировался температурный режим, зафиксировано недостаточное количество посуды, постельное белье не промаркировано.

Теперь с целью устранения выявленных нарушений прокуратура района примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.