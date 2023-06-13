В Тульской области осудят телефонного мошенника из Ижевска Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 августа 2022 года ранее судимый за мошенничество в особо крупном размере 35-летний житель города Ижевска, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, используя неустановленный в ходе следствия мобильный телефон, позвонил в аптеку. Представившись специалистом по информационным технологиям, пояснил, что в системе бухгалтерии аптеки произошли сбои, в связи с чем требуется ее обновить, а денежные средства, находящиеся в кассе, необходимо временно перевести на отдельный банковский счет.

Будучи введенной в заблуждение, фармацевт перевела денежные средства в сумме 160 тысяч рублей на указанный злоумышленником счет. Естественно, на том деньги и пропали. Уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) направлено в Донской городской суд Тульской области.