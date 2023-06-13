По Туле прошла волна эвакуаций из торговых центров после анонимных сообщений о минировании
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Днем 13 июня по Туле прошла очередная волна эвакуаций, которая затронула несколько торговых центров.
По предварительной информации, причиной эвакуации стали анонимные письма о минировании зданий.
Так, на территорию торгового центра «Сарафан» замечена пожарная машина, а один из сетевых магазинов закрыли. Также граждан эвакуировали из торгового центра «Демидовский».
Напомним, 7 июня по Туле прошла очередная волна эвакуаций, которая затронула детские сады, школы, здания судов, магазины и торговые центры.