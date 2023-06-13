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НовостиПроисшествия13 июня 2023 11:52

По Туле прошла волна эвакуаций из торговых центров после анонимных сообщений о минировании

На месте происшествий работаю сотрудники МЧС
Михаил КОРЕНЮГИН
По Туле прошла волна эвакуаций из торговых центров после анонимных сообщений о минировании

По Туле прошла волна эвакуаций из торговых центров после анонимных сообщений о минировании

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Днем 13 июня по Туле прошла очередная волна эвакуаций, которая затронула несколько торговых центров.

По предварительной информации, причиной эвакуации стали анонимные письма о минировании зданий.

Так, на территорию торгового центра «Сарафан» замечена пожарная машина, а один из сетевых магазинов закрыли. Также граждан эвакуировали из торгового центра «Демидовский».

Напомним, 7 июня по Туле прошла очередная волна эвакуаций, которая затронула детские сады, школы, здания судов, магазины и торговые центры.