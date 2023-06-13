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НовостиОбщество13 июня 2023 11:07

Гендиректор Тульского оружейного завода Илья Курилов возглавил совет директоров «Тулаточмаша»

Новый состав совета директоров из семи человек был избран на годовом собрании акционеров
Игорь КОПЫТОВ
Гендиректор Тульского оружейного завода Илья Курилов возглавил совет директоров «Тулаточмаша»

Гендиректор Тульского оружейного завода Илья Курилов возглавил совет директоров «Тулаточмаша»

В новый состав совета АО "Тулаточмаш" вошел гендиректор АО "Тренажерные системы" Владимир Лискин, ранее возглавлявший совет директоров до Курилова. Сам Илья Курилов в настоящее время Курилов является генеральным директором ПАО "Императорский Тульский оружейный завод".

АО "Тулаточмаш" специализируется на разработке и производстве учебно-тренировочных средств для широкого спектра вооружения и военной техники.