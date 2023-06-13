Гендиректор Тульского оружейного завода Илья Курилов возглавил совет директоров «Тулаточмаша»

В новый состав совета АО "Тулаточмаш" вошел гендиректор АО "Тренажерные системы" Владимир Лискин, ранее возглавлявший совет директоров до Курилова. Сам Илья Курилов в настоящее время Курилов является генеральным директором ПАО "Императорский Тульский оружейный завод".

АО "Тулаточмаш" специализируется на разработке и производстве учебно-тренировочных средств для широкого спектра вооружения и военной техники.