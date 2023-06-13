Коронавирус в Тульской области: 33 новых случая заболевания за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за прошедшую неделю от коронавируса, по данным с 5 по 11 июня 141человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 187 447 человек.

При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 12 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 996 человек.

Недельная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.