В Тульской области осудили группу теневых банкиров Фото: материалы пресс-служб

Члены преступного сообщества осуществляли незаконное обналичивание и инкассацию денежных средств на территории Тульской области два с лишним года - с января 2016 по март 2018 года. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 1,5 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 111 млн рублей.

Суд признал виновными членов группы по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство, участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и назначил им сроки от 5,5 до 13,5 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и особого режимов.