В Ясногорском районе по вине двух слесарей произошел пожар в квартире из-за утечки газа Фото: материалы пресс-служб

Две женщины, работающие слесарями РЭС «Ясногорскрайгаз», обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности).

Установлено, что 30 ноября 2022 года обвиняемые не перекрыли внутриквартирный участок газопровода и начали менять в одной из квартир поселка Ревякино газовые краны на опусках к газовым приборам. Из-за этого произошла сначала утечка газа, а затем возгорание газовоздушной смеси.

В результате в квартире МКД на улице Советской в поселке Ревякино произошел пожар, вследствие которого было уничтожено имущество на сумму более 330 тысяч рублей, а также создана опасность для жизни и здоровья находящихся в ней жителей.

В данный момент уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения по существу.