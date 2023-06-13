Тематическое граффити ко Дню России появилось в Новомосковске Тульской области Фото: соцсети

На стене возле «Дома Заботы» города Новомосковск появилось тематическое изображение в честь Дня России. Патриотический рисунок «Мы вами гордимся» нарисовали волонтеры, представительницы фотопроекта «Жены героев» и дети военнослужащих.

Акция прошла в рамках молодежного проекта «Стены смыслов», в рамках которого в регионе с 2019 года появилось более 30 тематических граффити.

В этот летний сезон подобные уличные картины появятся в ряде населенных пунктов не только в Тульской области, но и новых территорий, в том числе, в Мариуполе.