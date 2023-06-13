Тульская прокуратура опубликовала статистику преступности на территории региона за прошедшие 5 месяцев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С января по май 2023 года правоохранительные органы выявили 6 924 преступления. Анализ социально-криминологической характеристики показывает, что показатели преступности снизились в следующий направлениях:

- на 54,8% количество нарушений ПДД, повлекших смерть человека (с 62 до 28);

- на 45,8% количество разбойных нападений (с 24 до 13);

- на 29,6% количество умышленного уничтожения имущества граждан путем поджога (с 27 до 19);

- на 27,8 % количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних (с 58 до 52);

- на 20,2% количество потерпевших, погибших от преступных посягательств (со 124 до 99);

- на 17,2% количество грабежей (с 134 до 111);

- на 12,8% количество убийств (с 39 до 34);

- на 4,8% количество уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 726 до 691).

Также в январе - мае 2023 года правоохранительные органы выявили 743 уголовно наказуемых деяния, связанных с наркотиками, а с незаконным оборотом оружия - 73.

Раскрываемость преступлений составляет 56,7%, а материальный ущерб достиг 754,2 миллионов рублей.