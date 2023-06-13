Тульская область приняла финальные игры шестого этапа чемпионата России по пляжному волейболу Фото: материалы пресс-служб

В шестом этапе чемпионата страны приняли участие 27 женских и 28 мужских команд из Москвы, Московской области, Санкт -Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского края, Республики Беларусь, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Липецкой, Калужской, Самарской, Ростовской и Тульской областей.

Тульскую область в рамках чемпионата страны представляют волейболистки Ольга Мотрич и Аделя Ахметова.

Победу среди женщин одержали волейболистки московского «Динамо» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Среди мужчин - спортсмены из Калужской области — Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов.