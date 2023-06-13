15 июня в трех округах Тулы будет пониженное давление воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

15 июня с 8:00 до 20:00 будет пониженное давление холодной воды в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы. Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Так, в связи с проведением плановых профилактических работ на Окском водозаборе пониженное давление ждет жителей квартала, ограниченного улицами Станиславского и Рязанской, проспектом Ленина и Калужским шоссе, в деревнях Гостеевка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, в поселках Мясново, Рассвет, Иншинский, Хопилово, в районе Зеленстроя и Новомосковского шоссе.

Помимо этого, полностью подача воды будет прекращена в деревне Петрово.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.