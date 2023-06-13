В Туле пройдут открытые дни археологии Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 16 по 18 июня музеи на Куликовом поле и тульские филиалы подготовили для любителей исторической науки увлекательные интерактивные занятия, мастер-классы, авторские лекции, выставки, пешие и конные экскурсии к археологическим памятникам, встречи с реставраторами, народными мастерами, а также археологический квест для детей и онлайн-викторину.

Цель Открытых дней археологии – познакомить как можно больше людей с археологическими памятниками, уникальными историческими находками, которые стали базой для создания музейных экспозиций и, конечно, учеными-археологами и реставраторами музея-заповедника «Куликово поле» - командой Тульской археологической экспедиции. Открытые дни археологии в Туле — это уникальная возможность увидеть памятники истории и результаты археологических исследований разных лет.

На Первом ратном поле запланированы экскурсии к археологическим памятникам. Конный двор приглашает узнать «Тайну кургана на Смолке». Посетители экскурсии на бричке проедут по просторам Поля сражения, услышат рассказ кандидата географических наук Ольги Буровой об истории русской культуры, торговле и ремеслах накануне и после монгольского нашествия.

Для активных туристов предлагается пешеходная экскурсия к слиянию Дона и Непрядвы в селе Монастырщино. В пределах географического ориентира Куликовской битвы находится Грызловский могильник, где специалисты искали захоронения русских воинов.

Музей купеческого быта в Епифани приглашает участников отправиться на место древнего городища, в Стрелецкую слободу.

В Открытые дни археологии посетители побывают внутри самого известного памятника Куликова поля - колонны Дмитрию Донскому на Красном холме. Сотрудники музейного комплекса в Моховом подготовили тематическую экскурсию «Гипотезы, факты, артефакты: эпоха Дмитрия Донского в археологических исследованиях».

Свои мероприятия для Открытых дней археологии подготовили и тульские филиалы музея-заповедника.

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