Две женщины выкопали цветы из клумбы на улице Самоварной в Туле Фото: соцсети

На съемке камеры видеонаблюдения, разосланной в разные паблики, две женщины подъезжают на велосипедах к одном из газонов на улице Самоварной, у ЖК «Баташевский сад» в Туле. Одна из них выкапывает куст, заворачивает его в пакет, и обе спокойно уезжают.

В комментариях очевидцы утверждают, что ранее женщине помогали также ее мама и сын - таким образом с территории жилого комплекса было украдено множество кустарников.

Предположительно, живет она в частном секторе позади «Зельгросса».