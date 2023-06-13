В Туле отремонтируют мемориал «Защитникам неба Отечества» Фото: соцсети

Администрация Тулы ищет подрядчика для ремонта покрытия мемориала «Защитникам неба Отечества» на Московском шоссе, 82. На это из бюджета города выделено 3 628 253,76 рублей. Подрядная организация обязана будет завершить работы за 50 дней с момента подписания контракта. Гарантия ремонта – 3 года.

Мемориал «Защитникам неба Отечества» появился на Московском шоссе в Туле в 2015 году на внебюджетные средства благодаря сыну туляка Ивана Вишнякова. Мемориал посвящен историческому эпизоду: летчик в бою сбил два немецких самолёта-разведчика. За этот подвиг Иван Вишняков и его сослуживец были награждены орденом Александра Невского. В 2019 году памятник был передан на баланс города.