Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 5 по 12 июня 2023 года оценили по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, за прошедшую неделю самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Советского округа Тулы (9,2 - 9,8 градусов). Привокзальный (6,8 - 9,8) и Центральный (6,6 - 9,2) оказались на второй позиции. Следом — Зареченский (8,8 – 9,0).

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 5,2 - 5,4 градуса.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).