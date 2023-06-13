В Тульской области за 5 месяцев погибли 27 человек из-за выезда на полосу встречного движения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За 2023 год на территории Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 81 ДТП, в которых погибли 27 человек, а пострадали – 141. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что запрещается выполнять обгон в случаях, если:

- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

- водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу;

- транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон;

Также обгон запрещается:

- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;

- на пешеходных переходах;

- на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними;

- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;

- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

Выезд на полосу для встречного движения влечет за собой административный штраф в размере 5000 рублей либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение грозит лишением прав на срок до года.