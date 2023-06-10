В Щекинском районе Тульской области поймали водителя рейсового автобуса без прав Фото: материалы пресс-служб

9 июня днем сотрудники Госавтоинспекции по Щекинскому району Тульской области совместно с представителями Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора провели профилактическое мероприятие «Автобус».

Был остановлен рейсовый автобус с пассажирами в салоне, следующий по маршруту № 117 «Дом быта - Автовокзал (Тула)». В ходе проверки документов оказалось, что водитель не имеет водительских прав, а срок диагностической карты транспортного средства истек еще в мае.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Суммарный штраф может достигать 15 с лишним тысяч рублей. Водитель также отстранен от управления автобусом.

Компании-перевозчику, согласно возбужденному делу, по ст. 12.32 КоАП РФ грозит штраф в 100 000 рублей.