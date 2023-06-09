В Тульской области инспектор Ростехнадзор подозревается во взяточничестве Фото: материалы пресс-служб

В отношении инспектора отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий либо бездействия).

По версии следствия, в ноябре 2020 года 33-летний подозреваемый, являясь должностным лицом, получил взятку в значительном размере за действия в пользу одного из курируемых им предприятий, а именно, за создание условий по заключению договора на оказание услуг по проведению экспертизы на предприятии по устранению нарушений, выявляемых при проверке.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.