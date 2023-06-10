В Тульской области операторов БПЛА будут обучать в ряде образовательных учреждений Фото: материалы пресс-служб

9 июня в региональном Центре подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов состоялся очередной выпуск специалистов. Центр был создан по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и выпустил уже более 170 операторов.

Подготовка ведется для подразделений Минобороны России и других силовых ведомств. Здесь же проходят испытания новых отечественных образцов техники. Опыт региона, по оценкам представителей федеральных структур, будет масштабирован на всю страну.

Кроме того, обучение управлению БПЛА будет также реализовано в ряде образовательных учреждений Тульской области.