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НовостиОбщество11 июня 2023 6:00

Небо прояснится, но станет еще холоднее: прогноз погоды в Туле на 11 июня

Аномальное похолодание достигнет своего пика
Игорь КОПЫТОВ
Небо прояснится, но станет еще холоднее: прогноз погоды в Туле на 11 июня

Небо прояснится, но станет еще холоднее: прогноз погоды в Туле на 11 июня

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье в Тульской области облачно, с прояснениями и без осадков. Темепература воздуха достигнет максимального показателя в + 17 градусов. Ветер умеренный северо-восточный 4,6 — 5,4 метров в секунду при влажности 44%. Атмосферное давление в течение дня будет снижаться с 754 до 752 мм рт. ст.

К ночи похолодает до +8 градусов, ветер поутихнет до 3,5 м/с. Сохранится облачная погода без осадков.