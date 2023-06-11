Небо прояснится, но станет еще холоднее: прогноз погоды в Туле на 11 июня Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье в Тульской области облачно, с прояснениями и без осадков. Темепература воздуха достигнет максимального показателя в + 17 градусов. Ветер умеренный северо-восточный 4,6 — 5,4 метров в секунду при влажности 44%. Атмосферное давление в течение дня будет снижаться с 754 до 752 мм рт. ст.

К ночи похолодает до +8 градусов, ветер поутихнет до 3,5 м/с. Сохранится облачная погода без осадков.