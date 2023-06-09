На трассе в Ефремовском районе автомобиль Volkswagen сбил пожилую женщину Фото: материалы пресс-служб

В Ефремовском районе на 97-ом километре автодороги «Лапотково – Ефремов» утром 8 июня произошло ДТП. Там примерно в 9:20 автомобиль Volkswagen сбил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 49-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Passat, сбила 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадавшую женщину-пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.