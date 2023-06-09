В Новомосковске Тульской области на десять дней ограничили парковку на двух улицах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрация Новомосковска информирует жителей о проведении работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Березовая на участке от ул. Куйбышева до ул. Комсомольская и по ул. Дзержинского на участке от ул. Березовая до ул. Присягина с 10 по 19 июня.

В связи с этим на данных участках будет действовать ограничение по парковке вдоль проезжей части.

Автовладельцев просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.