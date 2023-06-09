В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы и сильного ветра
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером на территории Тулы и области местами ожидаются грозы с усилением ветра западной четверти до 12-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.
Ведомство напоминает правила безопасного поведения при грозе:
Если вы находитесь в доме
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".